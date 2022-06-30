Лифт с людьми рухнул в Мытищах

В результате падения лифта в здании на улице Карла Маркса в подмосковных Мытищах травмы получили пять человек, их осматривают врачи. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации издания, лифт упал с первого этажа на цокольный. В кабине в момент инцидента находились люди.
«Сейчас их осматривают медики. По предварительным данным, состояние пострадавших оценивается как средней тяжести», - подчеркивается в статье.
Telegram-канал 112 изначально сообщил, что лифт упал в здании МФЦ. Однако позднее уточнил, что инцидент произошел в соседнем корпусе.
Ранее при падении лифта в шахту в «Президент-отеле» на Большой Якиманке в Москве погибли двое рабочих, которые проводили его ремонт. Один погибший находился в лифте, а второй оказался между кабиной и стеной.