Лифт с людьми рухнул в Мытищах

В результате падения лифта в здании на улице Карла Маркса в подмосковных Мытищах травмы получили пять человек, их осматривают врачи. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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По информации издания, лифт упал с первого этажа на цокольный. В кабине в момент инцидента находились люди.

«Сейчас их осматривают медики. По предварительным данным, состояние пострадавших оценивается как средней тяжести», - подчеркивается в статье.

Telegram-канал 112 изначально сообщил, что лифт упал в здании МФЦ. Однако позднее уточнил, что инцидент произошел в соседнем корпусе.