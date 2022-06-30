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16 минут назад

Лифт с людьми рухнул в Подмосковье

Алиса Селезнёва

В результате падения лифта в здании на улице Карла Маркса в подмосковных Мытищах травмы получили пять человек, их осматривают врачи. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Лифт с людьми рухнул в Мытищах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, лифт упал с первого этажа на цокольный. В кабине в момент инцидента находились люди.

«Сейчас их осматривают медики. По предварительным данным, состояние пострадавших оценивается как средней тяжести», - подчеркивается в статье.

Telegram-канал 112 изначально сообщил, что лифт упал в здании МФЦ. Однако позднее уточнил, что инцидент произошел в соседнем корпусе.

Лифт упал и придавил 51-летнего мужчину в жилом доме Москвы

Ранее при падении лифта в шахту в «Президент-отеле» на Большой Якиманке в Москве погибли двое рабочих, которые проводили его ремонт. Один погибший находился в лифте, а второй оказался между кабиной и стеной.

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