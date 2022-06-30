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53 минуты назад

В Подмосковье мужчина попытался сжечь возлюбленную

Мария Иванова

Житель Подмосковья облил бывшую жену бензином, поджег ее и попытался покончить с собой. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

В Подмосковье мужчина попытался сжечь возлюбленную
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным канала, инцидент произошел около 8 утра в деревне Муриково Шаховского района.

Скорую помощь на место происшествия вызвали соседи. Врачи диагностировали у 54-летнего мужчины и 33-летней женщины до 40% ожогов тела, они госпитализированы.

По одной из версий, причиной произошедшего стала ревность. Пара рассталась полгода назад, но окончательно отношения прекращены не были. Мужчина ревновал бывшую жену, а та отправляла ему провокационные фотографии, сообщает Telegram-канал 112.

При этом, по информации канала, сейчас «поджигатель находится в критическом состоянии».

Ранее жительница Рязанской области, недовольная интрижкой дочери, попыталась сжечь ее вместе с любовником в бане. Пожар в итоге потушил сосед, который быстро прибежал на помощь. Серьезных травм у женщины и мужчины не было.

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