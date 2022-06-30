В Подмосковье мужчина попытался сжечь возлюбленную

Житель Подмосковья облил бывшую жену бензином, поджег ее и попытался покончить с собой. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным канала, инцидент произошел около 8 утра в деревне Муриково Шаховского района.

Скорую помощь на место происшествия вызвали соседи. Врачи диагностировали у 54-летнего мужчины и 33-летней женщины до 40% ожогов тела, они госпитализированы.

По одной из версий, причиной произошедшего стала ревность. Пара рассталась полгода назад, но окончательно отношения прекращены не были. Мужчина ревновал бывшую жену, а та отправляла ему провокационные фотографии, сообщает Telegram-канал 112.

При этом, по информации канала, сейчас «поджигатель находится в критическом состоянии».