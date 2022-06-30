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1 час назад

Полковник полиции умер во время операции на зубы в Подмосковье

Елена Прошина

49-летний полковник полиции Павел Колесников умер во время операции на зубах стоимостью в 500 тысяч рублей. Как сообщает Telegram-канал Baza, глава Центра технического регулирования и каталогизации НПО «Спецтехника и связь» МВД России проходил лечение в клинике «Экстродент Центр» в подмосковном Пушкино.

Полковник полиции умер во время операции на зубах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

24 июня Колесникову предстояла долгая операция под общим наркозом — ему должны были поставить две пломбы и шесть имплантатов. Перед процедурой полицейский сдал все анализы и врачи допустили его до операции, оценив его состояние как хорошее.

Во время манипуляций Колесникову внезапно стало плохо, и полковника госпитализировали в реанимацию пушкинской больницы — медикам не удалось его спасти. Через несколько дней после смерти сотрудника полиции Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Происшествия,Павел Колесников,МВД России,Следственный комитет,
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