Появилось видео с места крушения вертолета Ми-8 в Якутии

В сети появились кадры с места крушения пожарного вертолета Ми-8 в Якутии. Видео в своем Telegram-канале опубликовало Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Фото: СК СК

На кадрах виден вертолет, совершивший жесткую посадку в лесополосе. В результате падения воздушное судно завалилось на правый бок. Борт получил серьезные повреждения: у него сломаны лопасти несущего винта и хвост, а на корпусе видно множество вмятин.

Информация о крушении вертолета Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии», который выполнял тушение лесных пожаров, появилась 29 июня. Борт, направлявшийся из Усть-Майского района Республики Саха в Алданский, упал в лесополосе возле села Чагды. На воздушном судне находились три члена экипажа и 20 сотрудников «Авиалесоохраны». СК возбудил по факту крушения уголовное дело.

В результате происшествия госпитализировали 17 пострадавших. Двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, еще 13 — в тяжелом. Погибших нет.