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1 час назад

Появилось видео с места крушения вертолета Ми-8 в Якутии

Lenta.ru

В сети появились кадры с места крушения пожарного вертолета Ми-8 в Якутии. Видео в своем Telegram-канале опубликовало Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Появилось видео с места крушения вертолета Ми-8 в Якутии
Фото: СКСК
На кадрах виден вертолет, совершивший жесткую посадку в лесополосе. В результате падения воздушное судно завалилось на правый бок. Борт получил серьезные повреждения: у него сломаны лопасти несущего винта и хвост, а на корпусе видно множество вмятин.

Информация о крушении вертолета Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии», который выполнял тушение лесных пожаров, появилась 29 июня. Борт, направлявшийся из Усть-Майского района Республики Саха в Алданский, упал в лесополосе возле села Чагды. На воздушном судне находились три члена экипажа и 20 сотрудников «Авиалесоохраны». СК возбудил по факту крушения уголовное дело.

В результате происшествия госпитализировали 17 пострадавших. Двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, еще 13 — в тяжелом. Погибших нет.

Ранее 21 июня стало известно о пропаже в Якутии самолета Ан-2 с тремя людьми на борту. Воздушное судно все еще не найдено. 22 июня с экранов радаров пропал самолет Ан-30. Позже борт нашли в 70 километрах от села Оленек, где тот совершил жесткую посадку. В результате происшествия никто не погиб.

Происшествия,Следственный комитет,
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