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1 час назад

Неизвестный повредил более 10 машин в Южном Тушине. Видео

Александр Кузьмин

В Москве неизвестный проколол шины и поцарапал примерно 20 автомобилей. Инцидент произошел в Южном Тушине и попал в объектив камеры видеонаблюдения. Соответствующую запись публикует Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, как человек с длинными волосами подходит к припаркованным транспортным средствам и наносит им повреждения. Что стало мотивом к такому хулиганскому поступку, неизвестно. По данным канала, личность вандала сейчас устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Петербурге машина протаранила подземный переход.

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