В Москве неизвестный проколол шины и поцарапал примерно 20 автомобилей. Инцидент произошел в Южном Тушине и попал в объектив камеры видеонаблюдения. Соответствующую запись публикует Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, как человек с длинными волосами подходит к припаркованным транспортным средствам и наносит им повреждения. Что стало мотивом к такому хулиганскому поступку, неизвестно. По данным канала, личность вандала сейчас устанавливается.