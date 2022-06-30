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1 час назад

В России выявлены случаи мошенничества с товарами IKEA

Мир24

В России появилась новая мошенническая схема – аферисты предлагают гражданам купить товары из закрывшихся магазинов IKEA. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, в столице возбуждено три уголовных дела после того, как граждане переводили деньги мошенникам.

Выявлены случаи мошенничества с товарами IKEA
Фото: МТРК «Мир» / Игорь МедведевМТРК «Мир» / Игорь Медведев

С одной женщиной связался человек и убедил ее оплатить ранее заказанный в IKEA диван. Она перевела ему средства, но товар не получила.

Еще одну жертву аферисты нашли в чате соседей дома в Telegram. Женщина заказала у мошенников 500 бокалов, перевела 50-процентную предоплату, но после этого злоумышленники исчезли.

Третья пострадавшая вышла на мошенников сама – в группе «Ищу IKEA» во «Вконтакте» увидела объявление якобы сотрудницы сети, которая продает товары компании. Девушка также перевела деньги, но товар не получила.

Отмечается, после сообщения о приостановке деятельности IKEA в России объявления о реализации его товаров стали появляться на разных сайтах. Например, знаменитую игрушку акулу «Блохэй» можно купить от 990 рублей до 4 млн рублей. В магазинах этот товар раньше продавался за 1499 рублей.

«Покупая с рук, всю оплату нужно проводить только в момент передачи товара, независимо от того, кто является продавцом – сотрудник организации или любой другой человек», – порекомендовала управляющий партнер «Юридического бюро №1» Юлия Комбарова.

Ранее сообщалось, что шведская компания IKEA заявила о продаже фабрик в России. В стране работают четыре фабрики IKEA: в Великом Новгороде, Подмосковье, Ленинградской и Кировской областях.

Происшествия,Ikea,
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