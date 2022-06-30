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45 минут назад

Восемь пострадавших при жесткой посадке Ми-8 доставлены в Якутск

Елена Прошина

Восемь сотрудников Авиалесоохраны, пострадавших в результате жесткой посадки вертолета МИ-8, доставлены в Якутск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Полярные авиалинии».

Восемь пострадавших при жесткой посадке Ми-8 доставлены в Якутск
Фото: ТАССТАСС

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Якутии. Жертв нет. Источник издания сообщил, что вертолет выполнял рейс по тушению пожаров. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.

В авиакомпании уточнили, что доставленным в Якутск сотрудникам Авиалесоохраны требуется срочная медицинская помощь.

«Оставшиеся 15 человек, в том числе экипаж, будут эвакуированы вторым бортом», — говорится в сообщении.

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