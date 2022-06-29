В Подмосковье горит склад на заводе "Тензор"

Склад с химической жидкостью и оборудованием горит на территории приборного завода "Тензор" в подмосковной Дубне, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
"На улице Приборостроителей, 2, на территории завода "Тензор" горит склад с химической жидкостью. Пожару присвоен повышенный номер сложности тушения", - сказал собеседник агентства.
По его словам, также внутри склада и пристроенных вплотную строений находятся производства, полиграфия, электроника, пожарное оборудование. Площадь пожара устанавливается.