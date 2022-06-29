Возле российской многоэтажки нашли тела женщины и двух детей

Следователи в Волгограде устанавливают обстоятельства гибели 32-летней женщины и двух малолетних детей, тела которых были найдены у многоквартирного дома. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Сдедственного управления Следственного комитета России по региону.
"Следственными органами СКР по области устанавливаются обстоятельства гибели женщины и двух малолетних детей. 29 июня 2022 года в вечернее время в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении возле дома 140 по улице Историческая Дзержинского района города Волгоград тела 32-летней женщины и двух малолетних детей", - говорится в распространенном сообщении.
Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктом "а" второй части статьи 105 УК РФ ("Убийство двух или более лиц"). На месте сейчас работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.