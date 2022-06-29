Возле российской многоэтажки нашли тела женщины и двух детей

"Следственными органами СКР по области устанавливаются обстоятельства гибели женщины и двух малолетних детей. 29 июня 2022 года в вечернее время в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении возле дома 140 по улице Историческая Дзержинского района города Волгоград тела 32-летней женщины и двух малолетних детей", - говорится в распространенном сообщении.