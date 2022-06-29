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1 час назад

Вылетевший из Шереметьево самолет совершил вынужденную посадку

Lenta.ruиещё 2

Самолет, вылетевший из Москвы в Орск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Самолет Москва - Орск совершил вынужденную посадку из-за неисправности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что лайнеру, на борту которого находились 109 человек, пришлось вернуться в терминал вылета из-за сработавшего датчика неисправности крыла.

По сведениям агентства, борт благополучно приземлился в 19:20 по московскому времени.

Ранее в июне самолет российской авиакомпании, летевший по маршруту Москва — Владивосток, совершил экстренную посадку в Красноярске, так как одному из пассажиров потребовалась медицинская помощь. Впоследствии лайнер вылетел к месту назначения.

Происшествия,Аэропорт Шереметьево,
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