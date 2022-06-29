Последствия массового ДТП на КАД в Петербурге показали на видео

Грузовик и пять машин сошлись на юге КАД и собрали многокилометровую пробку. Об этом сообщает "Фонтанка" .

29 июня на 70-м километре внутреннего кольца КАД, между Пулковским шоссе и Дачным проспектом, столкнулись грузовик и пять легковых автомобилей, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На кадрах с места ДТП, снятых очевидцем, видно два столкнувшихся грузовика, один из которых самосвал, и поврежденный микроавтобус.