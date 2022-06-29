В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 51.16EUR 53.86
Войти в почту
50 минут назад

Обвинение запросило для певца Чельдиева 11 лет колонии

ТАСС

Государственный обвинитель запросил 11 лет колонии для оперного певца из Северной Осетии Вадима Чельдиева, обвиняемого в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом в Telegram-канале сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

Обвинение запросило для певца Чельдиева 11 лет колонии
Фото: соцсетисоцсети

"В Ростовском областном суде, выступая в прениях сторон, гособвинитель попросил приговорить гражданского активиста Вадима Чельдиева к 11 годам лишения свободы, его сторонников Рамиса Чиркинова и Арсена Бесолова - к девяти годам колонии", - говорится в сообщении.

Видео дня

В мае 2020 года в отношении Чельдиева было возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"). Этому предшествовало возбуждение дела против мужчины по факту распространения ложной информации о коронавирусной инфекции и принимаемых мерах по защите населения. По версии следствия, 6 апреля в одной из социальных сетей он распространил две видеозаписи о надуманности принимаемых официальными властями Северной Осетии мер по защите населения от коронавируса. Он также призывал население к неподчинению и нарушению режима самоизоляции.

17 апреля Чельдиева задержали в Санкт-Петербурге и привезли в Северную Осетию. 18 апреля Ленинский суд Владикавказа избрал ему меру пресечения в виде ограничения определенных действий, что "подразумевает возложение на него обязанности соблюдения запрета на организацию несанкционированных митингов, а также участие в них, запрета покидать место постоянного проживания в течение месяца". При этом он ранее выпустил видеообращение с призывами к народному сходу во Владикавказе против мер самоизоляции.

20 апреля 2020 года у здания Дома правительства в центре Владикавказа собрались митингующие, требовавшие отмены режима самоизоляции. На несанкционированном митинге пострадали 13 сотрудников правоохранительных органов, было возбуждено уголовное дело. 21 апреля Промышленный суд Владикавказа оштрафовал певца на 75 тыс. рублей за злоупотребление свободой массовой информации.

Происшествия,Павел Чиков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители