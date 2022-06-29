Обвинение запросило для певца Чельдиева 11 лет колонии

Государственный обвинитель запросил 11 лет колонии для оперного певца из Северной Осетии Вадима Чельдиева, обвиняемого в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом в Telegram-канале сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

Фото: соцсети соцсети

"В Ростовском областном суде, выступая в прениях сторон, гособвинитель попросил приговорить гражданского активиста Вадима Чельдиева к 11 годам лишения свободы, его сторонников Рамиса Чиркинова и Арсена Бесолова - к девяти годам колонии", - говорится в сообщении.

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В мае 2020 года в отношении Чельдиева было возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"). Этому предшествовало возбуждение дела против мужчины по факту распространения ложной информации о коронавирусной инфекции и принимаемых мерах по защите населения. По версии следствия, 6 апреля в одной из социальных сетей он распространил две видеозаписи о надуманности принимаемых официальными властями Северной Осетии мер по защите населения от коронавируса. Он также призывал население к неподчинению и нарушению режима самоизоляции.

17 апреля Чельдиева задержали в Санкт-Петербурге и привезли в Северную Осетию. 18 апреля Ленинский суд Владикавказа избрал ему меру пресечения в виде ограничения определенных действий, что "подразумевает возложение на него обязанности соблюдения запрета на организацию несанкционированных митингов, а также участие в них, запрета покидать место постоянного проживания в течение месяца". При этом он ранее выпустил видеообращение с призывами к народному сходу во Владикавказе против мер самоизоляции.