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2 часа назад

ТАСС: найден потерпевший крушение в Якутии вертолет Ми-8

Газета.Ruиещё 14

Вертолет Ми-8 «Полярных авиалиний», совершивший жесткую посадку в Якутии в среду, найден. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Найден потерпевший крушение в Якутии вертолет Ми-8
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Обнаружен Ми-8, совершивший жесткую посадку. Устанавливается состояние находившихся на борту людей», — заявил собеседник агентства.

В региональном центре медицины катастроф сообщили, что 23 человека пострадали в результате жесткой посадки вертолета Ми-8, восьмерых из них придется транспортировать на носилках.

«Всего пострадали 23 человека. Восемь из них лежачие, их будут транспортировать на носилках. Состояние остальных 15 оценивается как средней степени тяжести», — заявили в центре.

Там отметили, что в текущий момент пострадавшие готовятся к вылету.

Ранее в единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) заявили, что вертолет Ми-8 разбился в Якутии, есть пострадавшие.

В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации заявили, что уголовное дело возбуждено по факту совершения жесткой посадки вертолетом Ми-8 в Якутии.

Командиру вертолета авиакомпании «Полярные авиалинии», который выполнял рейс по тушению пожаров, удалось выйти на связь. На помощь экипажу на место падения судна в лесополосе у населенного пункта Чагры был отправлен самолет Ан-26.

Происшествия,Следственный комитет,
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