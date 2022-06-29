У храма в центре Москвы открыли стрельбу

Пьяная компания устроила стрельбу у церкви Успения Пресвятой Богородицы в Москве. Как сообщает Telegram-канал Shot, утром 29 июня трое парней и девушка приехали к храму в Успенском переулке.
По словам очевидцев произошедшего, сперва молодые люди шумно вели себя и кричали, а после один из них достал из багажника автомат и стал стрелять в воздух. Через некоторое время вся компания снова села в автомобиль и уехала. О пострадавших в инциденте не сообщается.
Сейчас поисками членов компании занимается полиция.
Напомним, что 19 июня мужчина открыл стрельбу в фудмолле «Депо» в Москве. Прибывшая на место полиция задержала двух человек. Выяснилось, что один из них несколько раз выстрелил из травматического пистолета Grand Power Т-12, но ни в кого не попал. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.