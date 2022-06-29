У храма в центре Москвы открыли стрельбу

Пьяная компания устроила стрельбу у церкви Успения Пресвятой Богородицы в Москве. Как сообщает Telegram-канал Shot, утром 29 июня трое парней и девушка приехали к храму в Успенском переулке.

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По словам очевидцев произошедшего, сперва молодые люди шумно вели себя и кричали, а после один из них достал из багажника автомат и стал стрелять в воздух. Через некоторое время вся компания снова села в автомобиль и уехала. О пострадавших в инциденте не сообщается.

Сейчас поисками членов компании занимается полиция.