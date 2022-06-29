СКР потребовал арестовать адвоката журналиста Сафронова

Следственный комитет России (СКР) потребовал арестовать адвоката Дмитрия Талантова, бывшего защитника обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафрнова; Талантов стал фигурантом уголовного дела после того, как его заподозрили в дискредитации российской армии. Об этом в среду, 29 июня, сообщает ТАСС.

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Иван Водопьянов / Коммерсантъ

По сведениям агентства, о требовании СКР сообщил адвокат фигуранта Павел Биянов. Известно, что Талантов не признает свою вину по вменяемой ему статье.