Причиной мощного пожара на юге Москвы мог стать поджог

Причиной мощного пожара на Каширском шоссе на юге Москвы мог стать поджог. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фото: Telegram-канал «Baza» Telegram-канал «Baza»

По информации МЧС, пожар начался с возгорания мусора в районе Каширского шоссе. После этого огонь перекинулся на стоящие поблизости металлические ангары. Сейчас площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров.

Для тушения возгорания, которому присвоили высший ранг сложности, привлекли вертолет Ка-32. Предварительно установлено, что пострадавших в результате пожара нет. Угроз жилым домам в районе происшествия отсутствует.