Москвич пригрозил взорвать дом ради службы в ВС РФ

Москвич заперся в квартире на западе столицы и угрожает взорвать ее. Как сообщает Mash, мужчина потребовал взять его в Вооруженные силы РФ, чтобы поехать на Украину — ранее ему отказали из-за наличия судимостей.

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35-летний Иван Гуреев заявил, что в руках у него граната, и он готов взорвать ее в любой момент. В доме проводится эвакуация, на месте работают сотрудники экстренных служб и полиция.

По информации издания, мужчина работает охранником. На своих страничках в соцсетях он регулярно публикует фотографии из колонии и воровские цитаты.

Напомним, что в апреле 2022 года психически больной житель Перми угрожал убить свою мать и взорвать дом. Причиной стал заклинивший дверной замок – мужчина не смог выбраться из дома за спиртным и позвонил брату, которого начал запугивать.