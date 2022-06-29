В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 52.97EUR 55.89
Войти в почту
24 минуты назад

Москвич пригрозил взорвать дом ради службы в ВС РФ

Елена Прошина

Москвич заперся в квартире на западе столицы и угрожает взорвать ее. Как сообщает Mash, мужчина потребовал взять его в Вооруженные силы РФ, чтобы поехать на Украину — ранее ему отказали из-за наличия судимостей.

Москвич пригрозил взорвать дом ради службы в ВС РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

35-летний Иван Гуреев заявил, что в руках у него граната, и он готов взорвать ее в любой момент. В доме проводится эвакуация, на месте работают сотрудники экстренных служб и полиция.

По информации издания, мужчина работает охранником. На своих страничках в соцсетях он регулярно публикует фотографии из колонии и воровские цитаты.

Напомним, что в апреле 2022 года психически больной житель Перми угрожал убить свою мать и взорвать дом. Причиной стал заклинивший дверной замок – мужчина не смог выбраться из дома за спиртным и позвонил брату, которого начал запугивать.

Испуганный родственник вызвал экстренные службы, которые приехали на место и готовились отключить газ. Через некоторое время пермяк сам справился с замком и спокойно запустил правоохранителей в дом. Его задержали, ему грозит штраф до 200 тыс. рублей.

Происшествия,Верховный суд,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители