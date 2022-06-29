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47 минут назад

«Это издевательство»: российские дальнобойщики застряли на литовской границе

Алиса Селезнёва

Дальнобойщики, застрявшие на границе из-за транспортной блокады Калининграда, рассказали, что вынуждены стоять в огромных очередях, чтобы пройти литовскую таможню. Их слова приводит RT.

По словам одного из дальнобойщиков, он вынужден был «отстоять семь дней», когда ехал из Белоруссии в Литву.

«Туалет — природа, лес. Кушать — иногда приезжали ребята, помогали», - описал он свой быт.

Водители фур отмечают, что литовским таможенникам дали указание не торопиться с оформлением грузов из России, и они его выполняют.

«Смотря на какого таможенника попадешь: если на молодого, который действительно предвзято относится, как русофоб какой-то, то он может оформлять три часа, ходить и ничего не делать», - отметили они.

Один из опрошенных изданием дальнобойщиков оценил действия таможенников как «издевательство». А другой отметил, что никаких бытовых условий на трассе нет, из-за жары сложно находиться в кабине, а мыться водители вынуждены, обливаясь водой из бутылок.

Литва прекратила железнодорожный транзит части грузов из основной территории РФ в Калининградскую область с 18 июня. Это решение было объяснено санкциями, которые ранее ввел ЕС. Запрет транзита через страны ЕС, даже если транзит идет из одного российского региона в другой, касается угля, металлов, цемента, древесины, стройматериалов и высокотехнологичных изделий. После 10 августа к этим товарам могут добавиться нефтепродукты. В Кремле назвали действия литовских властей незаконными и беспрецедентными.

Происшествия,Видео,ЕС,
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