Дальнобойщики, застрявшие на границе из-за транспортной блокады Калининграда, рассказали, что вынуждены стоять в огромных очередях, чтобы пройти литовскую таможню. Их слова приводит RT.

По словам одного из дальнобойщиков, он вынужден был «отстоять семь дней», когда ехал из Белоруссии в Литву.

«Туалет — природа, лес. Кушать — иногда приезжали ребята, помогали», - описал он свой быт.

Водители фур отмечают, что литовским таможенникам дали указание не торопиться с оформлением грузов из России, и они его выполняют.

«Смотря на какого таможенника попадешь: если на молодого, который действительно предвзято относится, как русофоб какой-то, то он может оформлять три часа, ходить и ничего не делать», - отметили они.

Один из опрошенных изданием дальнобойщиков оценил действия таможенников как «издевательство». А другой отметил, что никаких бытовых условий на трассе нет, из-за жары сложно находиться в кабине, а мыться водители вынуждены, обливаясь водой из бутылок.