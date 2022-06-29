Пьяный мужчина украл коллекционный меч из кабриолета москвича

Пьяный москвич украл коллекционный меч из кабриолета, припаркованного на севере столицы. Об этом «Мосленте» сообщили в пресс-службе МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел 24 июня на Новопесчаной улице. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали жителя столицы, грубо нарушавшего общественный порядок. Задержанным оказался неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности житель столицы 1994 года рождения.

Telegram-канал SHOT сообщает, что мужчина выкрал японский меч из чужого автомобиля и бегал с ним по району, пугая прохожих.

«В результате личного досмотра у молодого человека был изъят сувенирный меч, который оказался ранее похищен. Задержанный был доставлен для разбирательств в отдел полиции. В результате проведения оперативных мероприятий установлено его причастность к совершению данной кражи. По данному факту органами дознания МВД России по району Сокол возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ ("Кража")», — сообщили в пресс-службе ведомства.