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2 часа назад

ФСБ накрыла в Приморье ячейку пособников террористической организации

Москва24иещё 4

Управление ФСБ РФ по Приморскому краю вскрыло и пресекло в регионе деятельность ячейки сторонников запрещенной в России террористической организации "Джамаат Таухид валь-Джихад", сообщает РИА Новости. Лидера сообщества осудили на 11 лет. Три из них он будет отбывать в тюрьме, остальную часть срока – в исправительной колонии строгого режима.

ФСБ накрыла в Приморье ячейку пособников террористической организации
Фото:  depositphotos/Grigorenko depositphotos/Grigorenko

Спецслужбы установили, что житель Приморского края, являвшийся лидером сообщества, по указанию зарубежных эмиссаров организации проводил работу по оказанию финансовой помощи боевикам, находящимся в Сирии. Сам он планировал выехать в республику для участия в боевых действиях на стороне террористов. Дома у него нашли средства коммуникации, платежные инструменты и другие документы, подтверждающие его деятельность.

Первый Восточный окружной военный суд признал его виновным по статьям "Содействие террористической деятельности", "Участие в деятельности террористической организации", "Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законодательством".

В отношении остальных соучастников расследуются дела о содействии террористической деятельности. Ранее ФСБ задержала сторонника действующей на территории Сирии террористической организации. Задержанный является гражданином РФ. По данным спецслужб, он планировал совершить в Забайкальском крае теракт в отношении сотрудников правоохранительных органов. После он хотел выехать в Сирию для участия в боевых действиях в составе террористических группировок.

Происшествия,ФСБ,
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