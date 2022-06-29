ФСБ накрыла в Приморье ячейку пособников террористической организации

Управление ФСБ РФ по Приморскому краю вскрыло и пресекло в регионе деятельность ячейки сторонников запрещенной в России террористической организации "Джамаат Таухид валь-Джихад", сообщает РИА Новости. Лидера сообщества осудили на 11 лет. Три из них он будет отбывать в тюрьме, остальную часть срока – в исправительной колонии строгого режима.

Фото: depositphotos/Grigorenko depositphotos/Grigorenko

Спецслужбы установили, что житель Приморского края, являвшийся лидером сообщества, по указанию зарубежных эмиссаров организации проводил работу по оказанию финансовой помощи боевикам, находящимся в Сирии. Сам он планировал выехать в республику для участия в боевых действиях на стороне террористов. Дома у него нашли средства коммуникации, платежные инструменты и другие документы, подтверждающие его деятельность.

Первый Восточный окружной военный суд признал его виновным по статьям "Содействие террористической деятельности", "Участие в деятельности террористической организации", "Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законодательством".