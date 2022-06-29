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24 минуты назад

Раскрыты подробности о сбитом украинском беспилотнике в Курской области

Елена Прошина

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал подробности о сбитом вечером 28 июня украинском беспилотном летательном аппарате. Согласно заявлению глава региона Telegram-канале, в воздушное пространство зашел украинский «Стриж» Ту-141, произведенный еще во времена СССР.

Раскрыты подробности о сбитом под Курском украинском беспилотнике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Губернатор приложил снимки с места происшествия, на которых видно, что фюзеляж летательного средства развалился на несколько частей, а обшивка посечена осколками. Старовойт добавил, что на месте обнаружения работают сотрудники Следственного комитета.

Напомним, что БПЛА сбили в 22:17 мск восточнее Курска. Разрушений в результате происшествия нет, люди не пострадали.

После начала спецоперации РФ на Украине Курская область неоднократно подвергалась атакам со стороны ВСУ. В регионе продолжает действовать желтый уровень террористической опасности из-за возможных провокаций на границе — недавно его продлили до 8 июля.

Происшествия,Роман Старовойт,Следственный комитет,
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