Раскрыты подробности о сбитом под Курском украинском беспилотнике

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал подробности о сбитом вечером 28 июня украинском беспилотном летательном аппарате. Согласно заявлению глава региона Telegram-канале, в воздушное пространство зашел украинский «Стриж» Ту-141, произведенный еще во времена СССР.

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Губернатор приложил снимки с места происшествия, на которых видно, что фюзеляж летательного средства развалился на несколько частей, а обшивка посечена осколками. Старовойт добавил, что на месте обнаружения работают сотрудники Следственного комитета.

Напомним, что БПЛА сбили в 22:17 мск восточнее Курска. Разрушений в результате происшествия нет, люди не пострадали.