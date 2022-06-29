Стали известны основные уловки мошенников летом

В период летних отпусков активизируются мошенники. О схемах обмана, используемых мошенниками чаще всего в сезон отпусков рассказала в интервью радио Sputnik координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.

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Чаще всего злоумышленники используют уловки, связанные с отпуском и путешествиями. Так, можно попасться на обман при бронировании номеров в отелях и покупки туров онлайн. Самая популярная схема — скопировать сайт популярного туроператора, пообещать сильно заниженную цену и склонить к переводу денег.

«Если вы видите слишком привлекательное предложение, это должно вас насторожить. Лучше перепроверить его актуальность, например, позвонив в объект размещения. Не поддерживайте коммуникацию вне сервиса. Обязательно проверяйте репутацию сайта. Читайте отзывы, желательно на разных платформах. Не переходите по ссылкам с рекламными предложениями, которые вам присылают по почте или с помощью СМС-сообщений, лучше найти и проверить информацию самостоятельно», - рассказала Лазарева.

Также она посоветовала нигде не оставлять реквизиты карточек и персональные данные. Для оплаты покупок в интернете лучше всего использовать отдельную карту. Также не надо пересылать в мессенджерах документы и фотографии своего лица с паспортом.

При покупке авиабилетов эксперт также посоветовала пользоваться проверенными платформами или купить билет напрямую у перевозчика. При этом необходимо проверить возможность возврата билетов, дополнительные сборы, которые увеличивают стоимость, но не всегда нужны.