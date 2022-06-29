В Кирове россиянин поджег себя перед зданием правительства области

В Кирове местный житель поджег себя на Театральной площади перед зданием областного правительства. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Фото: Telegram-канал Baza Telegram-канал Baza

Инцидент произошел вечером 28 июня 2022 года. Россиянин облил себя керосином и поджег горючее от горящей сигареты. По предварительным данным, мужчина решился на самосожжение из-за проблем с госпитализацией: он страдает параличом правой части тела, и ему долго отказывают в стационарном лечении.

В пресс-службе управления МВД по региону прокомментировали происшествие.

«Патрульный наряд полиции немедленно пришел на помощь гражданину. Потушили пламя, оказали первую помощь, вызвали медиков. Мужчина доставлен в больницу. Проводится проверка. Выясняются обстоятельства происшествия», — сообщили РБК в ведомстве.