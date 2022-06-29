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2 часа назад

В Кирове россиянин поджег себя перед зданием областного правительства

Газета.Ruиещё 1

В Кирове местный житель поджег себя на Театральной площади перед зданием областного правительства. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В Кирове россиянин поджег себя перед зданием правительства области
Фото: Telegram-канал BazaTelegram-канал Baza

Инцидент произошел вечером 28 июня 2022 года. Россиянин облил себя керосином и поджег горючее от горящей сигареты. По предварительным данным, мужчина решился на самосожжение из-за проблем с госпитализацией: он страдает параличом правой части тела, и ему долго отказывают в стационарном лечении.

В пресс-службе управления МВД по региону прокомментировали происшествие.

«Патрульный наряд полиции немедленно пришел на помощь гражданину. Потушили пламя, оказали первую помощь, вызвали медиков. Мужчина доставлен в больницу. Проводится проверка. Выясняются обстоятельства происшествия», — сообщили РБК в ведомстве.

По данным Baza, в настоящий момент пострадавший находится в реанимации.

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