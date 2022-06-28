Россиянин убил знакомую и разбросал части ее тела по городу

В Томске сотрудники правоохранительных органов завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

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По данным ведомства, инцидент произошел 15 сентября 2021 года. Пьяный мужчина убил знакомую, которая пришла к нему в гости. После этого, чтобы скрыть преступление, злоумышленник расчленил тело и разбросал останки, упакованные в мусорные пакеты, по городу.

После этого он перевел с мобильного телефона жертвы 50 тыс. рублей.

После ареста томчанин дал признательные показания. Его будут судить по статьям об «Убийстве» и «Кража с банковского счета». Материалы дела вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд.