США задержали следовавший из России нефтяной танкер

Власти США задержали нефтяной танкер Daytona, следовавший из России в Новый Орлеан. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Фото: U.S. 7th Fleet U.S. 7th Fleet

По данным издания, судно принадлежит греческому судовладельцу TMS Tankers Ltd., а застрахован швейцарско-нидерландской компанией Vitol. Танкер отплыл с Таманского полуострова РФ в Черном море в начале июня и должен был прибыть в Новый Орлеан в воскресенье, 3 июля. На судне перевозили мазут и вакуумный газойль.

В WSJ отметили, что американские власти не позволили танкеру выгрузить нефтепродукты, сейчас его проверяют сотрудники погранично-таможенной службы США. В Vitol уже заявили изданию, что «ведут свой бизнес в полном соответствии со всеми действующими законами и нормами, включая санкции».