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28 июня

США задержали следовавший из России нефтяной танкер

Елена Прошина

Власти США задержали нефтяной танкер Daytona, следовавший из России в Новый Орлеан. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

США задержали следовавший из России нефтяной танкер
Фото: U.S. 7th FleetU.S. 7th Fleet

По данным издания, судно принадлежит греческому судовладельцу TMS Tankers Ltd., а застрахован швейцарско-нидерландской компанией Vitol. Танкер отплыл с Таманского полуострова РФ в Черном море в начале июня и должен был прибыть в Новый Орлеан в воскресенье, 3 июля. На судне перевозили мазут и вакуумный газойль.

В WSJ отметили, что американские власти не позволили танкеру выгрузить нефтепродукты, сейчас его проверяют сотрудники погранично-таможенной службы США. В Vitol уже заявили изданию, что «ведут свой бизнес в полном соответствии со всеми действующими законами и нормами, включая санкции».

Напомним, что ранее США ввели запрет на экспорт российских нефтепродуктов.

Происшествия,Санкции,
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