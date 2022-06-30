Бурятию заволокло дымом

Дым от лесных пожаров в Иркутской области накрыл Бурятию. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства.
"Задымленность, отмеченная в Прибайкальском, Заиграевском, Кабанском, Джидинском, Селенгинском, Баргузинском, Курумканском, Северо-Байкальском районах республики и в окрестностях Улан-Удэ не связана с природными пожарами в регионе. По информации Гидрометеоцентра Бурятии, в республике сейчас преобладает северо-западный ветер, задымленность связана с лесными пожарами в Иркутской области", - сообщили в РАЛХ.
По данным ФБУ "Авиалесоохрана", за прошедшие сутки в Иркутской области действовало 18 пожаров на площади 21,2 тыс. га, из них шесть пожаров на площади 21 га локализовали.
"В Бурятии сегодня проводятся работы по тушению девяти лесных пожаров на общей площади 7 га, из них два лесных пожара на площади 5,5 га локализованы", - уточнили в ведомстве.
Более 90% всех возгораний в Бурятии в 2022 году тушатся в первые сутки.