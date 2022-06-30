Бурятию заволокло дымом

"Задымленность, отмеченная в Прибайкальском, Заиграевском, Кабанском, Джидинском, Селенгинском, Баргузинском, Курумканском, Северо-Байкальском районах республики и в окрестностях Улан-Удэ не связана с природными пожарами в регионе. По информации Гидрометеоцентра Бурятии, в республике сейчас преобладает северо-западный ветер, задымленность связана с лесными пожарами в Иркутской области", - сообщили в РАЛХ.