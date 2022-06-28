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57 минут назад

В Приморье пьяный посетитель клуба устроил стрельбу по прохожим

Елена Прошина

В городе Артем Приморского края пьяный посетитель клуба открыл стрельбу по прохожим и ранил троих человек. Как сообщает Telegram-канал Baza, инцидент произошел ночью 26 июня возле заведения «Маяк».

В Приморье пьяный посетитель клуба устроил стрельбу по прохожим
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, мужчина выпил в ночном клубе, после чего вышел на улицу и поругался с другими посетителями. После этого он отправился домой, взял заряженную «Сайгу» и вернулся обратно. Однако своего обидчика он искать не стал и вместо этого открыл стрельбу по случайным людям у входа. Трое человек получили ранения, степень тяжести их состояния не уточняется.

Вскоре на место прибыл наряд сотрудников Росгвардии, которых вызвал охранник клуба. Им удалось задержать мужчину. Теперь стрелку грозит статья о хулиганстве с применением оружия, максимальное наказание по которой предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Происшествия,Росгвардия,
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