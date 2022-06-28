В еще одном районе Крыма ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального масштаба ввели в Белогорском районе Крыма из-за непогоды. Об этом сообщил во вторник, 28 июня, глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале.

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27 июня власти Крыма после ливней ввели режим ЧС в Симферополе и Симферопольском районе.

«Было принято решение об объявлении режима чрезвычайной ситуации и на территории Белогорского района. С учетом масштабов подтопления сегодня будет подписан указ об объявлении ЧС регионального характера», — пояснил Аксенов.

По его данным, за три дня мощных ливней оказались подтоплены свыше 700 домов в разных муниципалитетах Крыма.