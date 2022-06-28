Сын владельца парка «Тайган» и зоопарка «Сказка» Ярослав Зубков попал в ДТП на трассе «Таврида» в Крыму . В результате аварии погибли три человека, в том числе и один несовершеннолетний. О дорожном происшествии в Белогорском районе полуострова сообщают российские Telegram-каналы.

По предварительным данным, 22-летний Зубков за рулем BMW X5 следовал в сторону Симферополя. Он не заметил знак аварийной остановки и врезался в оформлявшие ДТП легковые автомобили Reno и Nissan. Водитель одной из иномарок и двое пассажиров погибли. Одному из них было 15 лет.