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21 минуту назад

Сын владельца парка «Тайган» устроил смертельное ДТП в Крыму. Видео

Александр Кузьмин

Сын владельца парка «Тайган» и зоопарка «Сказка» Ярослав Зубков попал в ДТП на трассе «Таврида» в Крыму. В результате аварии погибли три человека, в том числе и один несовершеннолетний. О дорожном происшествии в Белогорском районе полуострова сообщают российские Telegram-каналы.

По предварительным данным, 22-летний Зубков за рулем BMW X5 следовал в сторону Симферополя. Он не заметил знак аварийной остановки и врезался в оформлявшие ДТП легковые автомобили Reno и Nissan. Водитель одной из иномарок и двое пассажиров погибли. Одному из них было 15 лет.

Происшествия,Катастрофы,Видео,
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