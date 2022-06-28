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5 минут назад

Появились подробности смерти бизнесмена Паланта и его жены

Алиса Селезнёва

Тела владельца главного оператора сотовой связи Абхазии, кандидата экономических наук Евгения Паланта и его жены Ольги были обнаружены в запертой квартире в поселке Заречье в Подмосковье. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Появились подробности смерти бизнесмена Паланта и его жены
Фото: соцсетисоцсети

По данным СК России по региону, тела супругов были найдены 27 июня.

«У мужчины множество проникающих ножевых ранений, у женщины одно проникающее в области груди, резаная рана шеи и левой руки. Дверь в квартире закрыта изнутри ключами. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство)», - отмечается в сообщении на сайте ведомства.

Источники «Комсомольской правды» в правоохранительных органах уточнили, что дочь бизнесмена не смогла дозвониться до родителей и в итоге приехала к ним домой. Дверь квартиры была заперта изнутри, и она обратилась в полицию.

«Евгений Палант получил несколько ударов ножом в разные части тела, в основном в шею», - пояснил источник издания.

По словам правоохранителя, следствием в качестве одной из приоритетных рассматривается версия убийства из ревности и суицида. При этом никаких следов присутствия посторонних людей в квартире не обнаружено, а дверь и окна были заперты изнутри.

Ранее в Москве был убит 62-летний бизнесмен Оганес Камарян. Ему несколько раз выстрелили в затылок из пистолета с глушителем. Основной версией преступления следствие считает кровную месть. Камаряна застрелили ровно через год после убийства телохранителя коммерсанта Рафика Мадояна в Армении. Киллер является братом убитого.

Происшествия,Оганес Камарян,Следственный комитет,
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