Появились подробности смерти бизнесмена Паланта и его жены

Тела владельца главного оператора сотовой связи Абхазии, кандидата экономических наук Евгения Паланта и его жены Ольги были обнаружены в запертой квартире в поселке Заречье в Подмосковье. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
«У мужчины множество проникающих ножевых ранений, у женщины одно проникающее в области груди, резаная рана шеи и левой руки. Дверь в квартире закрыта изнутри ключами. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство)», - отмечается в сообщении на сайте ведомства.
Источники «Комсомольской правды» в правоохранительных органах уточнили, что дочь бизнесмена не смогла дозвониться до родителей и в итоге приехала к ним домой. Дверь квартиры была заперта изнутри, и она обратилась в полицию.
«Евгений Палант получил несколько ударов ножом в разные части тела, в основном в шею», - пояснил источник издания.
По словам правоохранителя, следствием в качестве одной из приоритетных рассматривается версия убийства из ревности и суицида. При этом никаких следов присутствия посторонних людей в квартире не обнаружено, а дверь и окна были заперты изнутри.
Ранее в Москве был убит 62-летний бизнесмен Оганес Камарян. Ему несколько раз выстрелили в затылок из пистолета с глушителем. Основной версией преступления следствие считает кровную месть. Камаряна застрелили ровно через год после убийства телохранителя коммерсанта Рафика Мадояна в Армении. Киллер является братом убитого.