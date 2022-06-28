Суд вынес первый уголовный приговор о «дискредитации» армии России

Нальчикский городской суд признал жителя Кабардино-Балкарии Заурбека Жамбекова виновным в дискредитации Вооруженных сил России (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ) и вовлечении несовершеннолетней дочери в совершение преступления (ч. 2 ст. 150 УК РФ). Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

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Согласно информации следствия, 16 апреля на автостоянке у магазина «Маяк» в Нальчике мужчина увидел машину с наклейкой Z на заднем стекле и попросил свою несовершеннолетнюю дочь сорвать эту наклейку. Девочка так и сделала. В дальнейшем владелица автомобиля позвонила в полицию и рассказала о случившемся. Правоохранители установили личность Жамбекова по камерам наблюдения.

В ходе допроса мужчина заявил, что буква Z не несет никакой смысловой нагрузки, не является символом, флагом и гербом государства. В результате в отношении Жамбекова был составлен протокол о неповиновении (ст. 19.3 КоАП РФ), в том числе из-за того, он «разговаривал на повышенных тонах, на неоднократные требования успокоиться не реагировал». На следующий день суд отправил его в тюрьму на пять суток.

Это был уже второй по счету случай, когда Жамбекова обвинили в дискредитации российской армии. В первый раз его оштрафовали на 30 тыс. рублей по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ за антивоенный комментарий в соцсети, оставленный в марте под постом о гуманитарной помощи, следующей из Кабардино-Балкарии в Донбасс.