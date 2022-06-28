Российский город ушел под воду

Сильные ливни обрушились на Приморский край и затопили города. Как сообщает Telegram-канал Amur Mash, дороги во Владивостоке превратились в реки, а 76 домов остались без света.
Отмечается, что городские службы борются со стихией, однако та пока не сдается – из-за этого в городе почти остановилось движение. Автомобилям приходится перебираться через огромные лужи, а из трамваев собираются пробки.
При этом вода пробралась и под крыши – студенты Дальневосточного федерального университета жалуются на потопы в общежитиях. Кроме того, дома на улицах Тихой, Русской и Чуркина остались без электричества.
Пока аварийные бригады продолжают бороться с последствиями ливня, синоптики дают неутешительные прогнозы – сильные дожди с ветром останутся в регионе еще по меньшей мере два дня.
Напомним, что накануне аналогичная ситуация сложилась в Сочи. 24 июня у реки Чемитоквадже в Лазаревском районе потоком воды смыло две легковые машины, в итоге они оказались в акватории Черного моря. К утру 27 июня спасателям удалось найти тела двух женщин и спасти одного мужчину, однако судьба еще одного человека и трех детей, которые находились в одном из автомобилей, все еще неизвестна.