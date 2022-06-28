В районе жилого комплекса «Новая Звезда» в Коммунарке (ТиНАО) произошла массовая драка. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком», в распоряжении которого оказались снятые очевидцами кадры инцидента.

По предварительным данным, в потасовке принимали участие работники службы охраны. На записи видно, что все случилось недалеко от КПП.

«В ход пошли палки и кулаки. Как нам сообщают очевидцы, те участники драки, что в хаки — это охрана», – говорится в сообщении к публикации.