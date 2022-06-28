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28 минут назад

Находившийся 17 лет в федеральном розыске мужчина задержан на станции метро «Баррикадная»

Агентство «Москва»иещё 4

На станции «Баррикадная» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена задержан мужчина, который 17 лет находился в федеральном розыске. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по столице.

Находившийся 17 лет в федеральном розыске мужчина задержан
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В результате оперативно-разыскных мероприятий на станции метро «Баррикадная» Таганско-Краснопресненской линии метро сотрудники патрульно-постовой службы полиции УВД на Московском метрополитене задержали 59-летнего уроженца одного из регионов России, который 17 лет находился в федеральном розыске. По версии полиции, задержанный причастен к похищению несовершеннолетнего в 1997 году на территории Республики Северная Осетия - Алания, совершенном в составе организованной группы. Также ему инкриминируются бандитизм и вымогательство денежных средств», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным фактам органами прокуратуры были возбуждены уголовные дела по ст. 209, 126, 222 и 163 УК РФ. В 2004 году фигурант скрылся от правосудия, а в 2005 году был объявлен в федеральный розыск. Судом в отношении мужчины была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. О факте задержания гражданина сообщено инициатору розыска.

Происшествия,МВД России,
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