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1 час назад

Бизнесмен Евгений Палант и его жена убиты в Подмосковье

Газета.Ru

Тела бизнесмена, кандидата экономических наук Евгения Паланта и его супруги Ольги Палант найдены 27 июня в поселке Заречье в Подмосковье. По данным mk.ru, речь, вероятнее всего, идет о насильственной смерти.

Бизнесмен и его жена убиты в частном доме в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тела 48-летнего бизнесмена и его 50-летней жены нашла дочь супругов в 18.20 мск в их частном доме. По предварительным данным, причиной смерти стали колото-резаные раны. На месте работают правоохранительные органы.

Гендиректор компании «А-мобаил», абхазского сотового оператора, совладельцем которого был Палант, Борис Барциц подтвердил информацию о смерти, передает Sputnik Абхазия.

Также Евгений Палант имел солидную долю в инжиниринговой компании «Инсталсайт», которая оказывает услуги по созданию и обслуживанию систем связи.

В апреле семья бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева найдена убитой на Университетском проспекте в Москве.

Происшествия,Владислав Аваев,Газпромбанк,
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