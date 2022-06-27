Несколько человек незаконно пересекли российско-финскую границу

Границу России с Финляндией на северо-востоке страны в районе Суомуссалми незаконно пересекли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба финской пограничной охраны.

Там уточнили, что информация о четырех иностранцах в Суомуссалми была получена пограничниками вечером 26 июня. Незаконно пересекшие российско-финскую границу лица попросили в республике убежища. Пограничники уже инициировали процесс его предоставления им. Кроме того в службе начали предварительное расследование правонарушений, связанных с въездом иностранцев в Финляндию.