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1 час назад

Несколько человек незаконно пересекли российско-финскую границу

Елена Прошина

Границу России с Финляндией на северо-востоке страны в районе Суомуссалми незаконно пересекли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба финской пограничной охраны.

Несколько человек незаконно пересекли российско-финскую границу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Там уточнили, что информация о четырех иностранцах в Суомуссалми была получена пограничниками вечером 26 июня. Незаконно пересекшие российско-финскую границу лица попросили в республике убежища. Пограничники уже инициировали процесс его предоставления им. Кроме того в службе начали предварительное расследование правонарушений, связанных с въездом иностранцев в Финляндию.

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Об инциденте также было сообщено российским пограничникам из Калевальского района Карелии.

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