Тело мужчины обнаружили в туалете гриль-бара в центре Москвы

«26 июня в 3:00 администратор кафе-бара «Реберная №1» на Театральной площади совершал обход заведения после закрытия. В туалете он обнаружил, что одна из дверей заперта изнутри, и когда открыл ее, обнаружил труп мужчины. На место вызвали полицейских, которые установили, что погибшим является приезжий из Татарстана 1995 года рождения», - рассказала собеседник агентства.