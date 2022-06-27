Слониха спасла утопающего в реке слоненка и попала на видео

Слониха помогла детенышу перебраться через реку с сильным течением, из-за которого детеныш упал и чуть не погиб. Произошедшее снял на видео очевидец и опубликовал в социальных сетях. Видео стало вирусным.

В субботу, 25 июня, слоненок упал в воду во время перехода стада через реку возле индийской деревни Награката округа Джалпайгури, штат Западная Бенгалия. Мощным потоком детеныша уносило вниз по реке, на острые камни, а бесстрашная слониха изо всех сил пыталась спасти его. Наконец ей удалось подхватить его хоботом и вывести на берег, где их ждали остальные слоны.