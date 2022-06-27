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1 час назад

В иорданском порту произошла утечка ядовитого вещества

Елена Прошина

В результате утечки газа в иорданском порту Акаба погибли десять человек, еще 234 пострадали. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на департамент госбезопасности королевства.

По данным агентства, утечка газа произошла во время транспортировки — с крана-погрузчика сорвалась цистерна с ядовитым веществом внутри. На видео, которое оказалось в распоряжении «РИА Новости», виден момент самого инцидента, а также дальнейшее распространение желтого газа по территории порта. В настоящий момент на месте работают специалисты, пострадавших доставили в больницу.

Ранее утечка химиката из цистерны произошла на железнодорожной станции под Новосибирском. Последствия произошедшего ликвидировали, отыскав и обезвредив емкость.

При замерах воздуха превышения допустимой концентрации химиката обнаружено не было.

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