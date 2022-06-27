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14 минут назад

Мужчина набросился с кулаками на сотрудников аэропорта и попал на видео

Александр Кузьмин

В Великобритании пассажир ударил в лицо сотрудника аэропорта за отказ в посадке на рейс. Пьяный пассажир, получивший отказ в посадке на рейс, вышел из себя и устроил драку с сотрудниками аэропорта. Конфликт попал на видео. Видеозапись опубликовал New York Post.

На снятой очевидцами записи видно, как женщина машет руками и выкрикивает угрозы сотрудникам охраны, затем мужчина отталкивает ее и набрасывается с кулаками на представителей авиакомпании. Агрессивный пассажир бьет одного из работников аэропорта по лицу, при этом его спутница ударяется о стену и падает на пол. Позже обоих пассажиров задержала полиция.

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