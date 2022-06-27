В центре Москвы таксист ударил ножом пассажира. Об этом сообщает Telegram-канал »112».

Инцидент произошел на 1-й Тверской-Ямской улице. Водитель отказался продолжать поездку, поскольку у него возник конфликт с пассажиром. Тот отказался покидать салон и отбивался от оппонента ногами.

Тогда таксист достал нож и ударил мужчину. Однако рана оказалась несерьезной, на место врачей вызывать не стали.

Водитель скрылся с места происшествия на автомобиле Nissan Almerа, сотрудники правоохранительных органов разыскивают его. Детали случившегося выясняются.