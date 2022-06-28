Власти Крыма раскрыли число пострадавших из-за подтоплений

«Сейчас главная задача оказать содействие людям, выплатить им полностью материальную поддержку из регионального бюджета. В общей сложности в каждый дом будем заходить: объем не такой большой ущерба, как был при предыдущих наводнениях, где-то около 1,5 тысячи людей будут числиться как пострадавшие в результате этого ЧС», — рассказал глава Крыма.