В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 52.97EUR 55.89
Войти в почту
2 часа назад

Власти Крыма раскрыли число пострадавших из-за подтоплений

Lenta.ruиещё 5

Около 1500 жителей Крыма могут признать пострадавшими в результате подтоплений на полуострове. Такое число раскрыл глава региона Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

Власти Крыма раскрыли число пострадавших из-за подтоплений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он уточнил, что из-за непогоды, которая длилась три дня, пострадали пять муниципалитетов и 17 населенных пунктов, в которых оказались подтоплены 719 домовладений.

«Сейчас главная задача оказать содействие людям, выплатить им полностью материальную поддержку из регионального бюджета. В общей сложности в каждый дом будем заходить: объем не такой большой ущерба, как был при предыдущих наводнениях, где-то около 1,5 тысячи людей будут числиться как пострадавшие в результате этого ЧС», — рассказал глава Крыма.

27 июня стало известно о введении режима ЧС из-за непогоды в Симферополе и Симферопольском районе. Позднее, 28 июня, режим чрезвычайной ситуации муниципального масштаба ввели в Белогорском районе полуострова.

Происшествия,Крым наш,Сергей Аксенов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители