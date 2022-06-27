В полицию Воркуты поступило заявление о жестоком обращении с несовершеннолетними после появления в сети видео, на котором присутствуют кадры, как проводник поезда дает подзатыльники детям. Об этом сообщило Управление образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Видео опубликовано в группе «Воркута Поймет». На 13-секундном ролике видно, как проводница ругается с детьми, а в ходе ссоры наносит удары четырем мальчикам и кричит на них.

Инцидент произошел в поездке Анапа — Воркута. Известно, что на нем из лагеря домой возвращались воркутинские школьники.

В Управлении образования Воркуты уточнили, что ответственным исполнителем по набору детей в лагерь является Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи. Заявление в правоохранительные органы было направлено директором организации.