В российском регионе прогремел взрыв

В поселке Нагорном под Верхней Пышмой Свердловской области прогремел взрыв. Об этом в понедельник, 27 июня, со ссылкой на очевидца событий пишет E1.RU.

Фото: ТАСС ТАСС

Издание также сообщает об одном погибшем. На месте происшествия находится скорая помощь и пожарный автомобиль.

«Со стороны полигона Красный Адуй в пятницу как будто были стрельбы, падали снаряды, немного с другой стороны, чем обычно на учениях» — приводит E1.RU слова еще одного жителя российского региона.

Об инциденте также сообщает паблик «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» в соцсети «ВКонтакте».