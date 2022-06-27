В СИЗО «Лефортово» не нашли командиров «Азова»

"В тех камерах, в которых мы были, азовцев мы не нашли. Также мы не обнаружили, чтобы в "Лефортово" какое-либо крыло было изолировано, заключенные распределены примерно равномерно. Не видели и усиления охраны. Мы прошли не все камеры ввиду особенностей режима "Лефортово", на днях придем еще", - сказал Мельников.