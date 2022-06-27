В СИЗО «Лефортово» не нашли командиров «Азова»

Члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы посетили некоторые камеры СИЗО "Лефортово" и не обнаружили там командиров националистического подразделения "Азов". Об этом ТАСС сообщил в понедельник ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников.
Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что несколько человек из числа командования украинского националистического батальона "Азов", которые сдались в плен в Мариуполе, доставлены в СИЗО "Лефортово".
"В тех камерах, в которых мы были, азовцев мы не нашли. Также мы не обнаружили, чтобы в "Лефортово" какое-либо крыло было изолировано, заключенные распределены примерно равномерно. Не видели и усиления охраны. Мы прошли не все камеры ввиду особенностей режима "Лефортово", на днях придем еще", - сказал Мельников.
Ранее сообщалось, что заместитель командира "Азова" Святослав Паламар и командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский, сдавшиеся в плен в Мариуполе, этапированы для проведения следственных действий на территорию РФ.
Всего на территорию России для проведения следственных действий было этапировано более тысячи украинских военнослужащих, сдавшихся в плен в Мариуполе. В настоящее время с военнопленными работают российские правоохранительные органы, проводятся очные ставки. По словам источника, в Москве может находиться более 100 человек, среди которых иностранные наемники, сдавшиеся на комбинате "Азовсталь".