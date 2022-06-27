В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 53.32EUR 55.96
Войти в почту
1 час назад

Члены ОНК не нашли в СИЗО "Лефортово" командиров "Азова"

ТАСС

Члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы посетили некоторые камеры СИЗО "Лефортово" и не обнаружили там командиров националистического подразделения "Азов". Об этом ТАСС сообщил в понедельник ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников.

В СИЗО «Лефортово» не нашли командиров «Азова»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что несколько человек из числа командования украинского националистического батальона "Азов", которые сдались в плен в Мариуполе, доставлены в СИЗО "Лефортово".

"В тех камерах, в которых мы были, азовцев мы не нашли. Также мы не обнаружили, чтобы в "Лефортово" какое-либо крыло было изолировано, заключенные распределены примерно равномерно. Не видели и усиления охраны. Мы прошли не все камеры ввиду особенностей режима "Лефортово", на днях придем еще", - сказал Мельников.

Ранее сообщалось, что заместитель командира "Азова" Святослав Паламар и командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский, сдавшиеся в плен в Мариуполе, этапированы для проведения следственных действий на территорию РФ.

Раскрыто местонахождение сдавшихся в плен в Мариуполе командиров «Азова»

Всего на территорию России для проведения следственных действий было этапировано более тысячи украинских военнослужащих, сдавшихся в плен в Мариуполе. В настоящее время с военнопленными работают российские правоохранительные органы, проводятся очные ставки. По словам источника, в Москве может находиться более 100 человек, среди которых иностранные наемники, сдавшиеся на комбинате "Азовсталь".

Происшествия,Святослав Паламар,Алексей Мельников,МВД России,СИЗО "Лефортово",
37
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители