Мигранта заподозрили в совершении серии изнасилований

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1 час назад

В Москве задержан возможный серийный насильник-мигрант

Алиса Селезнёва

В Северо-восточном округе Москвы задержан 30-летний гражданин Узбекистана, подозреваемый в нападении на девушку. Об этом сообщило управление Следственного комитета России по Москве.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным следствия, 23 июня мужчина напал на 18-летнюю москвичку в лесопарковой зоне около улицы Вильгельма Пика. Он совершил в отношении жертвы «иные действия сексуального характера», после чего скрылся.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать злоумышленника, в ходе допроса он признал свою вину. Уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера).

«Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Останкинским районным судом города Москвы об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили в СКР.

Telegram-канала 112 отмечает, что жертвой нападения стала 18-летняя сотрудница кафе «Московское небо», которая возвращалась домой с работы. Девушке удалось отбиться от насильника при помощи газового баллончика и убежать. Нападавший был задержан в километре от места происшествия.

«Подозреваемый проверяется на ряд аналогичных преступлений. Это не менее шести эпизодов. Каждый раз жертвами становились сотрудницы кафе, которые выбирали самый короткий маршрут до метро», - отмечается в сообщении канала.

Ранее в Москве студентка подверглась насилию со стороны мужчины, с которым застряла в лифте. Молодой человек напал на девушку, как только закрылись двери кабины. Пытаясь отбиться от него, студентка оттолкнулась от стены ногой и вместе с насильником упала на пол, что привело к остановке лифта между этажами.

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В результате ей все же удалось высвободиться. Нападавшим оказался 22-летний гражданин Узбекистана, он задержан.

Происшествия,Следственный комитет,
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