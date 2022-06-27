Массовая драка произошла в центре Москвы

Массовая драка с участием шести человек произошла в центре Москвы. Об этом ТАСС в понедельник, 27 июня, сообщил источник в правоохранительных органах.

Фото: ТАСС ТАСС

Конфликт разгорелся на улице Покровка в районе дома 12 около 6 часов утра. Несколько жителей столицы начали словесную перепалку, которая затем переросла в драку.

Прибывшие на место правоохранители задержали и доставили в отдел полиции шесть человек. В отношении нарушителей составлены административные материалы по ст. 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»). В настоящее время проводится проверка.