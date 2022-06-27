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2 часа назад

Массовая драка произошла в центре Москвы

Мослента

Массовая драка с участием шести человек произошла в центре Москвы. Об этом ТАСС в понедельник, 27 июня, сообщил источник в правоохранительных органах.

Массовая драка произошла в центре Москвы
Фото: ТАССТАСС

Конфликт разгорелся на улице Покровка в районе дома 12 около 6 часов утра. Несколько жителей столицы начали словесную перепалку, которая затем переросла в драку.

Ножи, раны и разбитые машины. Кто стоит за массовой дракой сотен мигрантов в Москве?

Прибывшие на место правоохранители задержали и доставили в отдел полиции шесть человек. В отношении нарушителей составлены административные материалы по ст. 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»). В настоящее время проводится проверка.

Ранее более 15 мигрантов устроили массовую драку в Москве и попали на видео.

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