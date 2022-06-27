Россиянин погиб в Турции

Российский турист погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на юге Турции . Об этом пишет ТАСС со ссылкой на в генконсульстве в Анталье .

Сообщается, что происшествие произошло в ночное время в городе Аланье в воскресенье, 26 июня. По данным правоохранительных органов, россиянин на арендованном мотоцикле был сбит другим транспортным средством во время перестроения в соседнюю полосу движения.