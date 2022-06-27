Ливни превратили Краснодар в Венецию

«Известия» рассказали, что сильные ливни превратили некоторые улицы Краснодара в Венецию и грозят всему городу наводнением. По данным «Кубанских новостей», в городе подтоплено 62 двора и девять домов.
Ливни начались в Краснодаре 26 июня. С тех пор в городе выпало 109 миллиметров осадков, штормовое предупреждение будет действовать до 28 июня.
Многие автомобили не справились с потоками воды и заглохли в лужах. На опубликованной «Известиями» записи видно брошенные на улицах велосипеды - добраться на них сейчас очень трудно.
«Кубанские новости» рассказали, что вода зашла в девять домов на высоту от пяти до десяти сантиметров. Экстренные службы начали откачивать воду.
Издание отмечает, что на одной из затопленных улиц местные жители устроили заплыв на лодках.
Пользователи твиттера показали фото и видео затопленных улиц Краснодара.