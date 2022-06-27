Ливни превратили Краснодар в Венецию

«Известия» рассказали, что сильные ливни превратили некоторые улицы Краснодара в Венецию и грозят всему городу наводнением. По данным «Кубанских новостей», в городе подтоплено 62 двора и девять домов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ливни начались в Краснодаре 26 июня. С тех пор в городе выпало 109 миллиметров осадков, штормовое предупреждение будет действовать до 28 июня.

Многие автомобили не справились с потоками воды и заглохли в лужах. На опубликованной «Известиями» записи видно брошенные на улицах велосипеды - добраться на них сейчас очень трудно.

«Кубанские новости» рассказали, что вода зашла в девять домов на высоту от пяти до десяти сантиметров. Экстренные службы начали откачивать воду.

Издание отмечает, что на одной из затопленных улиц местные жители устроили заплыв на лодках.