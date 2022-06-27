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47 минут назад

В центре Петербурга женщине пробило грудь петардой

Lenta.ru

Женщине пробило грудь петардой, брошенной прохожим у Казанского собора в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Фонтанка».

В центре Петербурга женщине пробило грудь петардой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По сведениям издания, один из мужчин на оживленной улице выпустил петарду параллельно земле, и она пролетела около 30 метров, попала в россиянку, а затем повредила несколько авто.

59-летнюю пострадавшую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Медики диагностировали у нее ранение грудной клетки и оставили в реанимации.

Позже сотрудники полиции установили мужчину, метнувшего петарду. Им оказался 40-летний сварщик из Северной столицы.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Сахалине школьники кинули в лицо мальчику петарду и убежали. У пострадавшего ребенка оказалась повреждена роговица глаза, также петарда сожгла ему ресницы.

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